У низці районів Франції обмежують споживання води через посуху

У низці районів Франції обмежили споживання води у зв’язку з посухою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Станом на 16 липня, певні обмеження на використання води були запроваджені у 32 департаментах, що становить близько третини материкової території Франції. Згідно з даними на сайті профільного відомства, зараз це вже 67 департаментів.

В окремих регіонах, як центрально-східний Бургонь-Франш Комте, ситуація складна на майже всій території. Там обмеження на споживання води запровадили вже 6 із 8 департаментів, орієнтовно на 2 місяці.

Рішення пояснюють нестачею опадів та високою температурою, внаслідок чого знизився рівень води. Прогноз погоди на найближчий час вказує, що ситуація не зміниться.

У комюніке префектури Вищої Сони зазначають, що з початку року нестача опадів сягнула еквіваленту 1 місяця дощів.

Суворість обмежень різниться залежно від департаменту. Серед них такі заходи як заборона наповнювати приватні басейни, заборона зрошувати садки у певні години та ліміти на використання води для сільського господарства, заборона мити авто поза межами спеціальних станцій.

Пріоритет у споживанні води будуть мати населення, сфера охорони здоров’я, цивільної безпеки та продовольства.

Як повідомлялося раніше, найближчі два дні у Франції очікують аномальну спеку. Зокрема, у столичному регіоні Іль-де-Франс очікують місцями до 40°C.