Июль во Франции был наиболее засушливым за последние 60 лет

Франция переживает самую большую засуху за последние несколько десятилетий, а июль был самым засушливым с 1959 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Засуха во Франции продолжает усиливаться. Хотя август только начался, сайт Propluvia Министерства экологического перехода сообщает, что на сегодняшний день 68 департаментов ввели ограничения в использовании воды, среди них 5 были приведены в состояние тревоги.

Ситуация вряд ли улучшится в августе, на который прогнозируют более сухую, чем обычно, погоду, в то время как в ближайшие дни ожидается еще один эпизод значительной жары.

В прошлом же месяце во Франции выпало 15 миллиметров осадков – нынешний июль стал самым засушливым в стране за последние 60 лет.

Так, в июле 1959 года на национальном уровне было зафиксировано 16 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд, который приблизился к этому показателю был установлен в июле 1964 года - 25 миллиметров.

"Это самый сухой месяц июля с 1959 года. И это третий самый сухой месяц с тех пор, как мы измеряем метеорологические данные, начиная с 1879 года. Мы находимся на историческом этапе, проблема в том, что в 2019 году уже была историческая засуха, в 2018 тоже, в 2017 тоже", - вспоминает Эмма Хазиза, гидролог и консультант по климату.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Франции ограничили потребление воды в связи с засухой.