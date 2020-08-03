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У Португалії вперше з початку пандемії жодної смерті від коронавірусу

Понеділок, 3 серпня 2020, 16:30

У Португалії протягом останньої доби не зафіксували жодної смерті від коронавірусної хвороби – вперше з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на португальську телерадіокомпанію RTP.

Першу смерть від коронавірусу в Португалії зафіксували 16 березня – з того часу жодний з днів не минав без жертв хвороби.

Відсутність смертей протягом останньої доби державний секретар з питань охорони здоров’я Антоніу Ласерда Салеш назвав "позитивним і обнадійливим знаком".

За останню добу в країні було виявлено 106 нових випадків зараження інфекцією, з початку пандемії заразилися 51 569 осіб.

Жертвами коронавірусної хвороби стали 1 738 осіб. Одужали вже понад 37 тис. пацієнтів, або 72% тих, хто заразився.

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