У Португалії вперше з початку пандемії жодної смерті від коронавірусу
Понеділок, 3 серпня 2020, 16:30
У Португалії протягом останньої доби не зафіксували жодної смерті від коронавірусної хвороби – вперше з початку пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на португальську телерадіокомпанію RTP.
Першу смерть від коронавірусу в Португалії зафіксували 16 березня – з того часу жодний з днів не минав без жертв хвороби.
Відсутність смертей протягом останньої доби державний секретар з питань охорони здоров’я Антоніу Ласерда Салеш назвав "позитивним і обнадійливим знаком".
За останню добу в країні було виявлено 106 нових випадків зараження інфекцією, з початку пандемії заразилися 51 569 осіб.
Жертвами коронавірусної хвороби стали 1 738 осіб. Одужали вже понад 37 тис. пацієнтів, або 72% тих, хто заразився.
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