В Португалии впервые с начала пандемии – ни одной смерти от коронавируса

В Португалии за последние сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусной болезни - впервые с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на португальскую телерадиокомпанию RTP.

Первую смерть от коронавируса в Португалии зафиксировали 16 марта - с тех пор ни один из дней не проходил без жертв болезни.

Отсутствие смертей за последние сутки государственный секретарь по вопросам здравоохранения Антонио Ласерда Салеш назвал "позитивным и обнадеживающим знаком".

За последние сутки в стране было выявлено 106 новых случаев заражения инфекцией, с начала пандемии заразились 51 569 человек.

Жертвами коронавирусной болезни стали 1738 человек. Выздоровели уже более 37 тыс. пациентов, или 72% заразившихся.