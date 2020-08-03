Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Испания за полгода потеряла 27 млн ​​туристов и 28 млрд евро из-за пандемии

Июль во Франции был наиболее засушливым за последние 60 лет

Сын бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро

Польша оштрафовала "Газпром" почти на 50 млн евро по делу о "Северном потоке-2"






В Португалии впервые с начала пандемии – ни одной смерти от коронавируса

Понедельник, 3 августа 2020, 16:30

В Португалии за последние сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусной болезни - впервые с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на португальскую телерадиокомпанию RTP.

Первую смерть от коронавируса в Португалии зафиксировали 16 марта - с тех пор ни один из дней не проходил без жертв болезни.

Отсутствие смертей за последние сутки государственный секретарь по вопросам здравоохранения Антонио Ласерда Салеш назвал "позитивным и обнадеживающим знаком".

За последние сутки в стране было выявлено 106 новых случаев заражения инфекцией, с начала пандемии заразились 51 569 человек.

Жертвами коронавирусной болезни стали 1738 человек. Выздоровели уже более 37 тыс. пациентов, или 72% заразившихся.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия Коронавирус Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua