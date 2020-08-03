У Ніцці маски для обличчя стали обов'язковими на вулиці

Влада французького міста Ніцца зробила обов'язковим носіння масок на вулиці, в тому числі на знаменитій Англійській набережній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Рішення набуло чинності з понеділка і буде діяти "до подальшого повідомлення". На набережній готують гучномовці для трансляції повідомлень, що забороняють масові зібрання.

Носіння масок обов'язково з 10 ранку до 1 ночі, за порушення загрожує штраф в 35 євро. Влада також планує збільшити розмір штрафу до 135 євро.

На питання про те, скільки буде діяти рішення, мер міста Крістіан Естрозі відповів: "Поки мені не скажуть, що він (вірус) більше не циркулює".

З сьогоднішнього на найжвавіших вулицях патрулюватимуть поліцейські, які будуть стежити за виконанням рішення.

З четверга на набережній почнуть працювати гучномовці, щоб кожні пів години нагадувати всім про "необхідність поважати обмежувальні заходи", а також не збиратися разом, залишати пляж чистим, і не вживати алкоголь в певний час.

Нагадаємо, французькі органи охорони здоров’я повідомили про помітне збільшення кількості випадків коронавірусу - на 54% за минулий тиждень.

Читайте також: На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу.