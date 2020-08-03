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В Ницце маски для лица стали обязательными на улице

Понедельник, 3 августа 2020, 16:41

Власти французского города Ницца сделали обязательным ношение масок на улице, в том числе на знаменитой Английской набережной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Решение вступило в силу с понедельника и будет действовать "до дальнейшего уведомления". На набережной готовят громкоговорители для трансляции сообщений, запрещающих массовые собрания.

Ношение масок обязательно с 10 утра до 1 ночи, за нарушение грозит штраф в 35 евро. Власти также планируют увеличить размер штрафа до 135 евро.

На вопрос о том, сколько будет действовать решение, мэр города Кристиан Эстрози ответил: "Пока мне не скажут, что он (вирус) больше не циркулирует".

С сегодняшнего дня самые оживленные улицы будут патрулировать полицейские, которые будут следить за исполнением решения.

С четверга на набережной начнут работать громкоговорители, чтобы каждые полчаса напоминать всем о "необходимости уважать ограничительные меры", а также не собираться вместе, оставлять пляж чистым, и не употреблять алкоголь в определенное время.

Напомним, французские органы здравоохранения сообщили о заметном увеличении количества случаев коронавируса - на 54% за неделю.

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