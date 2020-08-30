Винищувачі США перехопили 6 російських військових літаків поблизу Аляски

Американські винищувачі перехопили 6 російських військових літаків поблизу Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про інциденти, що сталися вночі з четверга на п'ятницю, заявило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Зазначається, що американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135 перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски.

За повідомленням NORAD, російські літаки наблизилися на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж майже 5 годин перебували у міжнародному повітряному просторі.

"Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону", - заявив командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.

Перехоплення сталось за кілька годин після того, як американські військові повідомили про появу російської субмарини неподалік Аляски.

У Твіттер-повідомленні Командування Північної Америки наголошується, що військові "пильно спостерігають за субмариною, яка виринула біля Аляски".

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"Ми пильно стежимо за суднами, які нас цікавлять, зокрема іноземними військово-морськими суднами, які перебувають у зоні нашої відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Військові США також уточнили, що "не отримували жодних запитів про допомогу у цій зоні від російського морського флоту".

У п'ятницю командувач російського флоту адмірал Микола Євмєнов повідомив про масштабні навчання ВМФ РФ неподалік Аляски.

За повідомлення ЗМІ, до військових навчань у Беринговому морі залучені понад 50 військових кораблів та близько 40 одиниць військової авіації Росії.