Винищувачі США перехопили 6 російських військових літаків поблизу Аляски

Американські винищувачі перехопили 6 російських військових літаків поблизу Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про інциденти, що сталися вночі з четверга на п'ятницю, заявило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Зазначається, що американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135 перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски.

За повідомленням NORAD, російські літаки наблизилися на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж майже 5 годин перебували у міжнародному повітряному просторі.

As always, we stand with our @NORADCommand partner. Homeland Defense continues to be our #1 priority.