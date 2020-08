Истребители США перехватили 6 российских военных самолетов возле Аляски

Американские истребители перехватили 6 российских военных самолетов возле Аляски.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об инцидентах, произошедших в ночь с четверга на пятницу, заявило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Отмечается, что американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135 перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, вошедших в идентификационную зону воздушной обороны Аляски.

As always, we stand with our @NORADCommand partner. Homeland Defense continues to be our #1 priority. #HomelandDefense #WeHaveTheWatch https://t.co/NIiZ150h4V