Истребители США перехватили 6 российских военных самолетов возле Аляски

Американские истребители перехватили 6 российских военных самолетов возле Аляски.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об инцидентах, произошедших в ночь с четверга на пятницу, заявило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Отмечается, что американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135 перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, вошедших в идентификационную зону воздушной обороны Аляски.

Согласно сообщению NORAD, российские самолеты приблизились на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение почти 5 часов находились в международном воздушном пространстве.

"Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону", - заявил командующий аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Глен Вангерк.

Перехват произошел через несколько часов после того, как американские военные сообщили о появлении российской субмарины неподалеку Аляски.

В Твиттер-сообщении Командование Северной Америки отмечает, что военные "внимательно наблюдают за субмариной, которая вынырнула возле Аляски".

"Мы внимательно следим за судами, которые нас интересуют, в частности иностранными военно-морскими судами, находящимися в зоне нашей ответственности", - говорится в сообщении.

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Военные США также уточнили, что "не получали никаких запросов о помощи в этой зоне от российского морского флота".

В пятницу командующий российского флота адмирал Николай Евменов сообщил о масштабных учениях ВМФ РФ неподалеку Аляски.

По сообщения СМИ, к военным учениям в Беринговом море привлечены более 50 военных кораблей и около 40 единиц военной авиации России.