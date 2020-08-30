США нагадали про занепокоєння з приводу китайських інвестицій в Україну

Держсекретар США Майк Помпео в останній розмові з президентом України Володимиром Зеленським нагадав про стурбованість США з приводу китайських інвестицій в Україну, зокрема щодо придбання компанії "Мотор-Січ".

Про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками розмови, з яким ознайомилася "Європейська правда".

"Секретар Помпео висловив занепокоєння США з приводу недоброзичливих інвестицій Китайської Народної Республіки в Україні, зокрема, зусиль Пекіну щодо придбання виробрика двигунів "Мотор-Січ", - зазначають у повідомленні.

Крім того, обговорювали російську агресію на Сході України та спроби мирного врегулювання, ситуацію з окупованим Кримом, боротьбу з коронавірусом та останні події у Білорусі, підтримку реформ в Україні.

Телефонна розмова між Зеленським та Майком Помпео відбулася 26 серпня.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

10 серпня стало відомо, що група DCH досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".