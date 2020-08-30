США напомнили об обеспокоенности по поводу китайских инвестиций в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео в последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину, в частности приобретения "Мотор-Сичи".

Об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам разговора, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Секретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу недоброжелательных инвестиций Китайской Народной Республики в Украине, в частности, усилий Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор-Сич", - отмечается в сообщении.

Кроме того, обсуждали российскую агрессию на Востоке Украины и попытки мирного урегулирования, ситуацию с оккупированным Крымом, борьбу с коронавирусом и последние события в Беларуси, поддержку реформ в Украине.

Телефонный разговор между Зеленским и Майком Помпео состоялся 26 августа.

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

10 августа стало известно, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".