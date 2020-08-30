На протестах у Мінську затримали вже щонайменш 125 осіб

Щонайменше 125 осіб затримали сьогодні на акціях протесту у Мінську.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформаційне агентство БЕЛТА, про це повідомила речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Станом на 16:00 у Мінську затримано 125 громадян, щодо яких відкрито адміністративні провадження за участь у несанкціонованих масових заходах", - повідомила вона.

Санкції за цією статтею передбачають штраф або адмінстративний арешт.

Чемоданова додала, що правоохоронці здійснюють "необхідні заходи для підтримання порядку і громадської безпеки", при цьому "задіяна спецтехніка та спецзасоби".

Нагадаємо, у Мінську та низці інших міст Білорусі проходять багатотисячні акції протесту.

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, сьогодні на "Марш миру і незалежності" у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.