Спікер парламенту Грузії самоізолювався через коронавірус в охоронця
Спікер парламенту Грузії самоізолювався після того, як в одного з його охоронців підтвердили коронавірус.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це повідомили у пресслужбі правлячої партії "Грузинська мрія".
Арчіл Талаквадзе разом зі своєю родиною вже отримали негативні результати тесту, але поки залишатимуться в ізоляції.
"Після негативного результату тесту, відповідно до епідеміологічних правил, Арчіл Талаквадзе і члени його родини перейшли на самоізоляцію", - зазначають у повідомленні.
У Грузії за останню добу виявили 7 нових хворих на коронавіруc, загалом з початку епідемії - 1469; з них 19 - померли, 1221 вже одужали.
Протягом останнього місяця добовий показник двічі піднімався вище 20, але зазвичай коливається довкола 10.
Нагадаємо, напередодні коронавірус підтвердили у міністерки охорони здоров'я Молдови.