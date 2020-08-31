У Греції спалахнула пожежа навколо стародавніх Мікен, туристів евакуювали

Пожежа спалахнула у неділю біля руїн фортеці стародавнього грецького міста Мікени, що призвело до евакуації відвідувачів археологічних розкопок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Пожежа виникла близько опівдня в трав'янистій місцевості за межами фортеці та швидко поширювалася. Відвідувачів евакуювали.

Для гасіння вогню було мобілізовано понад півсотні пожежних, а також чотири літаки та два вертольоти.

У понеділок Міністерство культури Греції повідомило, що під час першої перевірки ніякої шкоди від вогню археологічним пам’яткам не виявлено.

Пожежа сталася біля могили Агамемнона, царя Мікен, який був убитий під час Троянської війни.

Мікени вважаються одним з головних центрів грецької цивілізації у другому тисячолітті до нашої ери.