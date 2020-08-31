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В Греции вспыхнул пожар вокруг древних Микен, туристов эвакуировали

Понедельник, 31 августа 2020, 11:09

Пожар вспыхнул в воскресенье у развалин крепости древнего греческого города Микены, что привело к эвакуации посетителей археологических раскопок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожар возник около полудня в травянистой местности за пределами крепости и быстро распространялся. Посетителей эвакуировали.  

 

Для тушения огня были мобилизованы более полусотни пожарных, а также четыре самолета и два вертолета.

В понедельник Министерство культуры Греции сообщило, что во время первой проверки никакого вреда от огня археологическим памятникам не обнаружено.

 

Пожар произошел у могилы Агамемнона, царя Микен, который был убит во время Троянской войны.

Микены считаются одним из главных центров греческой цивилизации во втором тысячелетии до нашей эры.

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