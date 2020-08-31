У польському місті вдруге за місяць евакуюють 1000 мешканців через знайдені снаряди

У місті Ожиш, що на північному сході Польщі, вдруге за місяць евакуюють близько 1000 мешканців через знайдені старі снаряди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Перший випадок стався 17 серпня. Тоді під час очищувальних робіт у річці Ожиш, яка протікає через місто, виявили стару протипіхотну міну і 105-мм артилерійський снаряд.

Вчора під час продовження робіт натрапили на ще п’ять небезпечних предметів, у частині річки, що проходить через центр Ожиша. Якого калібру та від якої зброї ці снаряди, поки не повідомляється.

Знешкодження знахідок запланували на ранок понеділка і планують завершити о першій годині дня.

До того часу дороги через місто будуть перекриті, мешканців будинків із зони ризику просять зібратися у кількох визначених муніципальних приміщеннях.

Нагадаємо, наприкінці липня цього року через 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни евакуйовували близько 1500 мешканців Варшави. Її знайшли під час будівництва лінії метро.