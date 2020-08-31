В польском городе второй раз за месяц эвакуируют 1000 жителей из-за найденных снарядов

В городе Ожиш, на северо-востоке Польши, второй раз за месяц эвакуируют около 1000 жителей из-за найденных старых снарядов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Первый случай произошел 17 августа. Тогда во время очистных работ в реке Ожиш, которая протекает через город, обнаружили старую противопехотную мину и 105-мм артиллерийский снаряд.

Вчера во время продолжения работ наткнулись на еще пять опасных предметов, в части реки, проходящей через центр Ожиш. Какого калибра и от какого оружия эти снаряды, пока не сообщается.

Обезвреживание находок запланировали на утро понедельника и планируют завершить до 13:00.

До того времени дороги через город будут перекрыты, жителей домов из зоны риска просят собраться в нескольких определенных муниципальных помещениях.

Напомним, в конце июля этого года из-за 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали около 1500 жителей Варшавы. Ее нашли во время строительства линии метро.