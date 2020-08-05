На півдні Франції через лісову пожежу евакуювали близько 2700 людей

Через лісову пожежу на півдні Франції, яка почалася вчора, евакуювали близько 2700 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP та France Bleu.

Пожежа спалахнула вчора близько 18-00 біля міста Мартіг, що у департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря.

Станом на ранок 5 серпня просування вогню вдалося стримати, але залишається кілька активних осередків горіння. Ситуації ускладнюють сильні пориви вітру.

"Швидкість поширення вогню просто вражаюча, у певний момент вона сягала 8 км/год. Я ніколи не бачив такого … Пориви вітру сягали до 90 км/год", - коментує Грегорі Алліон, голова пожежної команди Буш-дю-Рон.

Nuit d’enfer. pic.twitter.com/3l3RuDEYBc — Grégory Allione - FNSPF & ODP (@AllioneFNSPF) August 5, 2020

Через загрозу пожежі довелося евакуювати близько 2700 людей, з них 468 – човнами. Коли спалахнула пожежа, багато з них опинилися заблоковані на узбережжі. До евакуації долучилися і екстрені служби, і місцеві рибалки, які мали власні човни.

[#FiersdEtrePoliciers] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 4, 2020

"Поліція врятувала сотні людей, які опинилися у небезпеці, зокрема з пляжу Тамаріс. Серед них були малі діти", - розповів Арно Луї, представник регіонального департаменту громадської безпеки.

Від вогню постраждали вже близько 1000 гектарів, згоріли і декілька житлових будинків. 94 людей, серед яких близько 30 дітей, на ніч розмістили у муніципальних приміщеннях.

На місці працюють близько 1800 вогнеборців, 14 з них отримали дрібні травми або отруєння димом. Їм перекидають підмогу з сусідніх районів. На місце вирушив також міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен.

Як повідомлялося раніше, цей липень у Франції став найпосушливішим за останні 60 років.