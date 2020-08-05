На юге Франции из-за лесного пожара эвакуировали около 2700 человек

Из-за лесного пожара на юге Франции, начавшегося вчера, эвакуировали около 2700 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и France Bleu.

Пожар вспыхнул вчера около 18:00 возле города Мартиг, что в департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря.

По состоянию на утру 5 августа продвижение огня удалось сдержать, но остается несколько активных очагов. Ситуацию усложняют сильные порывы ветра.

"Скорость распространения огня просто поразительна, в определенный момент она достигала 8 км/ч. Я никогда не видел такого... Порывы ветра достигали до 90 км/ч", - комментирует Грегори Аллион, глава пожарной команды Буш-дю-Рон.

Nuit d’enfer. pic.twitter.com/3l3RuDEYBc — Grégory Allione - FNSPF & ODP (@AllioneFNSPF) August 5, 2020

Из-за угрозы пожара пришлось эвакуировать около 2700 человек, из них 468 - на лодках. Когда вспыхнул пожар, многие из них оказались заблокированными на побережье. К эвакуации присоединились и экстренные службы, и местные рыбаки, у которых есть собственные лодки.

[#FiersdEtrePoliciers] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 4, 2020

"Полиция спасла сотни людей, оказавшихся в опасности, в частности с пляжа Тамарис. Среди них были маленькие дети", - рассказал Арно Луи, представитель регионального департамента общественной безопасности.

От огня пострадали уже около 1000 гектаров леса, сгорели и несколько жилых домов.

На месте работают около 1400 пожарных, 14 из них получили мелкие травмы или отравление дымом. Им перебрасывают помощь из соседних районов. На место отправился также министр внутренних дел Жераль Дарманен.