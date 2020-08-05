У Чехії найбільше зростання числа випадків коронавірусу з кінця червня

У Чехії зафіксували найбільше з кінця червня зростання числа заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Лабораторії протягом останньої доби підтвердили 290 нових випадків інфекції. Досі найбільше денне зростання фіксували 28 червня, коли коронавірус виявили у 305 людей.

Зазначається, що протягом останніх п'яти днів число нових заражень зросло на тисячу, що можна порівняти з весняними днями, коли в країні діяв надзвичайний стан.

З початку спалаху на початку березня коронавірус виявили в цілому у 17 286 осіб.

Число хворих продовжує зростати, і в даний час воно становить рекордні 5091 осіб. Найбільше постраждали жителі міста Фрідек-Містек на сході країни.

На даний час у Чехії померли 383 пацієнти з коронавірусною хворобою, вилікувалися 11 812 осіб, що становить трохи менше 70 відсотків від загального числа інфікованих.

Після скасування жорсткого загальнонаціонального карантину, запровадженого в березні, чеська влада пообіцяла уникати у майбутньому загальнодержавних заходів і натомість реагувати на місцеві спалахи на регіональному рівні.

Так у Моравсько-Сілезькому регіоні зобов’язали носити маски всередині приміщень та у громадському транспорті, обмежили час роботи ресторанів і повернули обмеження на масові заходи.