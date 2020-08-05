У Франції чоловік за три дні зробив 841 дзвінок в поліцію, щоб образити офіцерів

У Франції затримали 19-річного молодика, який протягом трьох днів здійснив більше 800 телефонних дзвінків, щоб образити поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Протягом трьох днів мешканець департаменту Сена і Марна, озброєний мобільним телефоном, зателефонував у 21 відділення поліції і жандармерії у столичному регіоні, ображаючи при цьому офіцерів. Видання зазначає, що словниковий запас образ був більш ніж стислий і включав нецензурну лайку.

Молодика затримали у понеділок у будинку його батька. Знаряддя злочину – телефон – конфіскували.

Події відбувалися між 1 і 3 серпня. Перебуваючи під вартою, чоловік зізнався у скоєному і сказав, що ні про що не шкодує. Більш того, він заявив, що отримував задоволення від цих дзвінків.

Зазначається, що кілька поліцейських, до яких телефонував затриманий, подали скарги.

Чоловік вже був відомий поліції через інші проступки, однак у телефонному переслідуванні помічений досі не був.

Після психіатричної експертизи, яка виявила, що він несе відповідальність за свої дії, молодика помістили під варту. Його подальшу долю вирішить суд.