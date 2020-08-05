Во Франции мужчина за три дня 841 раз позвонил в полицию, чтобы оскорбить офицеров

Во Франции задержали 19-летнего молодого человека, который в течение трех дней совершил более 800 телефонных звонков, чтобы оскорбить полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

В течение трех дней житель департамента Сена и Марна, вооружившись мобильным телефоном, позвонил в 21 отделение полиции и жандармерии в столичном регионе, оскорбляя при этом офицеров. Издание отмечает, что словарный запас оскорблений был более чем краток и включал нецензурную брань.

Парня задержали в понедельник в доме его отца, телефон конфисковали.

События происходили между 1 и 3 августа. Находясь под стражей, парень признался в содеянном и сказал, что ни о чем не жалеет. Более того, он заявил, что получал удовольствие от этих звонков.

Отмечается, что несколько полицейских, которым звонил задержанный, подали жалобы.

Мужчина уже был известен полиции за другие проступки, однако в телефонном преследовании замечен еще не был.

После психиатрической экспертизы, которая обнаружила, что он может нести ответственность за свои действия, молодого человека поместили под стражу. Его дальнейшую судьбу решит суд.