Помпео їде в турне країнами ЄС, щоб обговорити переміщення американських військ
Наступного тижня держсекретар США Майк Помпео відвідає столиці країн Центральної та Східної Європи, щоб обговорити передислокацію американських військ в Європі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
В даний час планується почати поїздку в Празі у вівторок або середу, де Помпео повинен зустрітися з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Серед тем переговорів також будуть мережі 5G і Китай.
Високопоставлений чиновник ЄС сказав, що в четвер Помпео відправиться до Словенії.
Інший чиновник, обізнаний про візит до Польщі, сказав, що держсекретар буде в Варшаві в суботу і його візит збігатиметься зі святкуванням річниці Варшавської битви.
Австрія - ще одна потенційна зупинка в дорозі. Плани Держдепу ще не остаточні і в них можуть внести зміни.
Згідно з планом передислокації, з Німеччини буде виведено в цілому 11 900 осіб, що призведе до скорочення контингенту до 24 000 військовослужбовців в країні.
Решта 6400 військовослужбовців та їхні родини повернутися в США і згодом будуть проходити службу в Європі за принципом ротації.
Також стало відомо, що частину військових мають намір передислокувати з Німеччини до Італії та Бельгії. Щонайменше 1 тисяча військових США відправляться до Польщі.