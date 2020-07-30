США перемістять частину своїх військових з Німеччини до Бельгії та Італії

Сполучені Штати мають намір передислокувати частину військовослужбовців з Німеччини до Італії та Бельгії в рамках стратегії виведення американських військ з Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Більшість американських військ в даний час розміщені на авіабазі Рамштайн на південному заході Німеччини, найбільшій американській військовій базі за межами США.

Згідно з планом виведення, з Німеччини буде виведено в цілому 11 900 осіб, що призведе до скорочення контингенту до 24 000 військовослужбовців в країні.

Решта 6400 військовослужбовців та їхні родини повернутися в США і згодом будуть проходити службу в Європі за принципом ротації.

Близько 4500 з них будуть членами 2-го кавалерійського полку, в той час як аналогічні підрозділи "Stryker" будуть переміщені далі на схід і навколо Чорного моря на основі ротації, що посилить присутність НАТО в ключовому районі між Росією і континентальною Європою.

Ескадрилья винищувачів і елементи винищувального крила також будуть переміщені з Німеччини в Італію, що дозволить розташувати цих винищувачів ближче до Чорноморського регіону.

Ще 2500 військовослужбовців, які базуються в британському Мілденхоллі, які повинні були повернутися в Німеччину, залишаться у Великій Британії.

За словами глави Європейського командування збройних сил США в Європі (EUCOM) і верховного головнокомандуючого силами НАТО по Європі Тода Уолтерса, деякі ключові штаб-квартири, які зараз базуються в Німеччині, будуть переміщені до штабу Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі в бельгійському Монсі, включаючи, можливо, штаб-квартиру EUCOM, а два інших батальйони відправляться до Італії.

Командування силами США в Африці (US AFRICOM), штаб-квартира якого також знаходиться в Штутгарті, може незабаром також переїхати, але нове місце розміщення ще обговорюється.

Раніше польський президент Анджей Дуда відвідав Вашингтон, і Трамп сказав, що деякі американські війська можуть відправитися в Польщу.

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