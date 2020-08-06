У Франції - найбільше за 2 місяці зростання кількості заражень

У Франції вчора зафіксували найбільше добове зростання кількості хворих на коронавірус за останні 2 місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними органів охорони здоров’я, за останню добу в країні зареєстрували 1695 нових заражень.

Протягом останнього тижня цей показник неодноразово перевищував 1300 випадків за добу, вчора він був трохи більшим тисячі.

Госпіталізували ще 137 хворих, з них 15 - у реанімацію. Загальна кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом у Франції зараз становить 5148, з них у реанімаці - 384.

"70% хворих у реанімації - з регіонів Іль-де-Франс, Прованс-Альпи-Лазурний берег, О-де-Франс та Гвіани", - зазначають в Агентстві охорони здоров’я.

Померли за добу ще 9 хворих, загальна кількість смертей з початку епідемії зросла до 30 305.

Вчора виявили ще 19 нових осередків заражень, загалом кількість "активних" осередків в країні становить 294.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині оголосили про початок "другої хвилі" епідемії.

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