Во Франции - наибольший за 2 месяца рост числа заражений

Во Франции вчера зафиксировали самый большой суточный рост числа больных коронавирусом за последние 2 месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным органов здравоохранения, за последние сутки в стране зарегистрировали 1695 новых заражений. В течение последней недели этот показатель неоднократно превышал 1300 случаев за сутки, вчера он составлял немного больше тысячи.

Вчера обнаружили еще 19 новых очагов заражений, в целом количество "активных" очагов в стране составляет 294.

Госпитализировали еще 137 больных, из них 15 - в реанимацию. Общее количество госпитализированных пациентов с коронавирусом во Франции сейчас составляет 5148, из них в реанимации - 384.

"70% больных в реанимации - из регионов Иль-де-Франс, Прованс Альпы-Лазурный берег, О-де-Франс и Гвианы", - отмечают в Агентстве здравоохранения.

Умерли за сутки еще 9 больных, общее количество смертей с начала эпидемии выросло до 30 305.

Как сообщалось ранее, в Германии объявили о начале "второй волны" эпидемии.

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