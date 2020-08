Анджей Дуда склав присягу та офіційно почав другу президентську каденцію

Анджей Дуда офіційно розпочав свою другу президентську каденцію та склав присягу перед парламентом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Чимало опозиційних депутатів принципово не були присутні у залі під час прийняття присяги. Із запрошених попередніх президентів Польщі, з’явився лише Александр Квасневський.

Today in the Polish Parliament the Inauguration of @AndrzejDuda for the President of the Republic of Poland 🇵🇱 took place.



FM #Czaputowicz took part in the ceremony. pic.twitter.com/waEWGglh3u