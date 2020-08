Дуда принес присягу и официально начал вторую президентскую каденцию

Дуда официально начал свою вторую президентскую каденцию и принес присягу перед парламентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Today in the Polish Parliament the Inauguration of @AndrzejDuda for the President of the Republic of Poland 🇵🇱 took place.



FM #Czaputowicz took part in the ceremony. pic.twitter.com/waEWGglh3u