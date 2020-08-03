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Дуда – президент: Верховний суд визнав законними вибори у  Польщі

Понеділок, 3 серпня 2020, 15:37

Верховний суд Польщі визнав законними президентські вибори, які відбулися у липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Верховний суд виніс постанову, що визначає дійсність президентських виборів. Анджей Дуда є законно обраним на наступний термін президентом.

"Верховний суд (...) констатує дійсність обрання Анджея Себастьяна Дуди президентом Республіки Польща, здійснене 12 липня 2020 року", - йдеться в постанові.

Як заявила в обґрунтуванні постанови голова складу Єва Стефанська, суд, прийнявши постанову, "врахував всі обставини, в тому числі ті, які не були предметом виборчого протесту".

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Під час менш ніж пів годинного засідання суддя Павел Ксенжак представив доповідь, в якій пояснив, що суд розглянув питання про допустимість скарг, 88 відсотків яких виявилися неприйнятними.

Визнані законними скарги стосувалися способу доставки виборчого пакета. Зі звіту випливає, що в деяких випадках він не був наданий взагалі, незважаючи на надання правильних даних, або був неповним. Жоден з цих випадків не був визнаний чимось, що могло вплинути на результат виборів.

Серед протестів, залишених без подальшого ходу, була і скарга повноважного представника виборчого штабу Рафала Тшасковського. Суд визнав, що заявник не представив і не надав доказів на підтримку висунутих звинувачень, до чого його зобов'язує Виборчий кодекс.

Сьогоднішня постанова Верховного суду завершує процедуру виборів - Анджей Дуда буде приведений до президентської присяги в четвер.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Польщі, що проходили 12 липня, перемогу з невеликим відривом здобув чинний президент Анджей Дуда.

Дуда  здобув підтримку 51,03% виборців, тоді як його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський – 48,97%.

Розбір результатів виборів читайте у статті: Польща, розколота навпіл: як змінили країну президентські вибори

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