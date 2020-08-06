У Данії Веганська партія побореться за місце в парламенті

У Данії Веганська партія зібрала понад 20000 підписів громадян для того, щоб вперше поборотися на парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал DR.

Веганська партія зібрала 20 182 декларації виборців, необхідні для того, щоб мати право на участь у парламентських виборах.

Тепер декларації виборців повинні бути остаточно затверджені міністерством внутрішніх справ.

У партії є три ключові питання: права тварин, охорона здоров'я та природа.

Зазначається, що приблизно 25 000 данців їдять виключно веганську їжу, згідно з дослідженням Coop Analysis та Датської асоціації вегетаріанців (2017).

Як зрозуміло з назви, партія виступає за веганську дієту, але тиждень тому її засновник Майкл Монберг заявив, що в Данії не буде незаконним їсти м'ясо, якщо партія прийде до влади і отримає 90 місць.

Він також заявив, що будь-хто може бути членом Веганської партії та їсти м'ясо, але тоді він просто не матиме права голосувати на загальних зборах партії.

На своєму веб-сайті партія представляє себе "новою зеленою партією Данії" та базує свою ідеологію на "веганській думці", яка вважає, що "всі види мають, як і людський вид, право вільно жити і не страждати".

Парламентські вибори у Данії мають відбутися не пізніше 2023 року.