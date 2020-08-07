"Театр абсурду": замглави МЗС прокоментував кримінальну справу щодо нього

Заступник глави МЗС Василь Боднар відреагував на відкриття проти нього провадження за лист про вірменський геноцид.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Facebook.

Василь Боднар назвав ситуацію "театром абсурду" з "актами поганої режисури", наголошуючи, що у даному випадку народний депутат намагається притягнути до відповідальності заступника міністра за зовнішньополітичну позицію держави.

Він наголошує, що діяв у межах повноважень і компетенції на підставі чинного законодавства України, а в листі відображена не його особиста позиція, а офіційна позиція України.

"Оцінку професійності та ефективності моїх дій дає мій безпосередній керівник - міністр закордонних справ, а також, за необхідності, керівництво держави та уряду. Я готовий до захисту своєї честі, гідності та доброго імені всіма правовими засобами. Якщо хтось має намір мене "зламати", змусити відмовитися від державницького підходу до зовнішньої політики, то, як кажуть в Одесі: "Не дочекаєтесь!", - заявив Василь Боднар.

Театр абсурду, п'єса в 3-х діях. Народний депутат УКРАЇНИ намагається притягнути до відповідальності заступника Глави... Опубліковано Vasyl Bodnar Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, напередодні депутат від партії "Слуга народу" Дар'я Володіна повідомила, що за її заявою ДБР відкрило провадження проти Боднара "щодо можливих неправомірних дій службових осіб МЗС України".

Заява стосується листа за підписом Боднара, який депутатка оприлюднила у квітні на своїй сторінці у Facebook. Лист був призначений державним органам влади у контексті 105-х роковин трагічних подій в Османській імперії і в ньому роз’яснювалося, що Україна не визнає "геноцид вірменського народу".

Це пояснюється низкою чинників, в тому числі тим, що у конвенції ООН термін "геноцид" має інше визначення, а також, що Вірменія не визнала геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Описані в листі твердження багато років поспіль є офіційною позицією України.