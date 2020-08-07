"Театр абсурда": замглавы МИД прокомментировал уголовное дело против него

Заместитель главы МИД Василий Боднар отреагировал на открытие против него производства за письмо, касающееся армянского геноцида.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Facebook.

Василий Боднар назвал ситуацию "театром абсурда" с "актами плохой режиссуры", подчеркивая, что в данном случае народный депутат пытается привлечь к ответственности заместителя министра за внешнеполитическую позицию государства.

Он подчеркивает, что действовал в рамках полномочий и компетенции на основании действующего законодательства Украины, а в письме отражена не его личная позиция, а официальная позиция государства.

"Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель - министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства. Я готов к защите своей чести, достоинства и доброго имени всеми правовыми средствами. Если кто-то намерен меня "сломать", заставить отказаться от государственного подхода к внешней политике, то, как говорят в Одессе: "Не дождетесь!", - заявил Василий Боднар.

Театр абсурду, п'єса в 3-х діях. Народний депутат УКРАЇНИ намагається притягнути до відповідальності заступника Глави... Опубліковано Vasyl Bodnar Четвер, 6 серпня 2020 р.

Напомним, накануне депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина сообщила, что по ее заявлению ГБР открыло производство против Боднара "о возможных неправомерных действиях должностных лиц МИД Украины".

Заявление касается письма за подписью Боднара, которое депутат обнародовала в апреле на своей странице в Facebook. Письмо предназначалось государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи и в нем разъяснялось, что Украина не признает "геноцид армянского народа".

Это объясняется рядом факторов, в том числе тем, что в конвенции ООН термин "геноцид" имеет другое определение, а также что Армения не признала геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 годов.

Описанные в письме утверждения много лет являются официальной позицией Украины.