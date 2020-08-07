Країни ЄС імпортували 15 млн літрів українського пива минулого року

Країни Європейського союзу минулого року імпортували 15 мільйонів літрів українського пива, що становить 2% обсягу імпорту пива з-за меж країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Євростат на честь Міжнародного дня пива.

Зазначається, що внутрішній ринок пива, яке не виробляється в ЄС, є незначним. Однак при імпорті з країн, що не є членами ЄС, держави-члени віддали перевагу британському (278 мільйонів літрів, або 47% всього імпорту пива поза ЄС) у 2019 році та мексиканському пиву (125 мільйонів літрів, 21%).

Далі за обсягами імпорту йдуть сербське пиво (61 мільйон літрів, 10%), білоруське пиво (33 мільйони літрів, 6%), американське пиво (19 мільйонів літрів, 3%), українське пиво (15 мільйонів літрів, 2%), китайське пиво (13 мільйонів літрів, 2%) та російське пиво (9 млн літрів, 2%).

У країнах ЄС минулого року було вироблено понад 34 мільярди літрів пива, що еквівалентно приблизно 77 літрам на одного жителя.

Крім того, у 2019 році в ЄС було вироблено 1,4 мільярда літрів пива, що містило менш як 0,5% алкоголю або взагалі не містило алкоголю.

Серед країн-членів Німеччина є найбільшим виробником пива - 8 млрд літрів, або 23% від загального обсягу виробництва в ЄС. Іншими словами, приблизно кожне четверте пиво, що містить алкоголь, вироблене в ЄС, походить з Німеччини.

Далі за обсягами виробництва ідуть Польща та Іспанія (по 3,9 млрд літрів, або 11%), Нідерланди (2,5 млрд літрів, або 7%), Бельгія (2,4 млрд літрів, або 7%; дані 2017 року), Франція (2,0 млрд літрів, або 6%), Чехія (1,9 млрд літрів, або 6%).

У порівнянні з 2018 роком Литва зафіксувала найбільший приріст виробництва пива, що містить алкоголь (+7%), за нею йдуть Іспанія (+6%) та Італія (+5%).

В то же час, виробництво пива в Нідерландах впало на 9%, у Латвії на 7% та в Словаччині на 6%.

Найбільшим експортером пива серед країн ЄС є Нідерланди - 1,9 млрд літрів пива. Далі йдуть Бельгія (1,7 млрд літрів) та Німеччина (1,6 млрд літрів), а потім Чехія, Франція та Ірландія (всі по 0,5 млрд літрів).

Основними напрямками експорту пива до країн, які не є членами ЄС, були США (911 млн літрів, 22%) та Велика Британія (825 млн літрів, 20%).

За ними слідують Китай (364 млн літрів, 9%), Росія (258 млн літрів, 6%), Канада (193 млн літрів, 5%), Південна Корея (184 млн літрів, 4%), Південна Африка (108 млн л, 3%), Швейцарії (98 млн літрів, 2%), Австралії (92 млн літрів, 2%) та Тайвань (86 млн літрів, 2%).