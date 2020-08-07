У французьких школах дозволили не дотримуватись дистанції, коли це неможливо
У французьких школах дозволили розміщувати парти ближче, ніж безпечна дистанція, якщо в іншому випадку клас не може розмістити усіх.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Згідно з оновленим санітарним протоколом, дистанція між учнями у класі більше не обов’язкова, якщо школа цього не може матеріально забезпечити або якщо це не дозолить прийняти усіх учнів.
Це нововведення вирішить проблему з тим, що діти ходили на уроки до класів позмінно і батьки не завжди мали з ким залишити їх відтоді, як підприємства і компанії відновили роботу після жорсткого карантину.
Не обов’язково дотримуватися дистанції і під час перерви. Водночас, зберігається "масковий режим" для учнів старших 11 років, як у приміщенні, так і надворі, "коли не можна гарантувати дотримання дистанції 1 метр".
Для працівників дитсадків зобов'язання носити маску скасували. Для викладачів школи допускається не вдягати маску, коли дистанція між ними та учнями більше метра.
Знову дозволять контактні ігри та заняття надворі, але реквізит, як м’ячі чи олівці, має бути окремий у кожного колективу.
Обмежувати спілкування між собою учням з різних класів та груп більше не обов’язково, але рекомендовано обмежувати зібрання в одному місці дітей з декількох колективів.
Порівняно з показниками травня-липня, останні 2 тижні кількість заражень коронавірусом у Франції зросла. Показник 5 серпня - 1695 нових хворих - став найвищим за останні 2 місяці.