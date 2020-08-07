У французьких школах дозволили не дотримуватись дистанції, коли це неможливо

У французьких школах дозволили розміщувати парти ближче, ніж безпечна дистанція, якщо в іншому випадку клас не може розмістити усіх.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Згідно з оновленим санітарним протоколом, дистанція між учнями у класі більше не обов’язкова, якщо школа цього не може матеріально забезпечити або якщо це не дозолить прийняти усіх учнів.

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Це нововведення вирішить проблему з тим, що діти ходили на уроки до класів позмінно і батьки не завжди мали з ким залишити їх відтоді, як підприємства і компанії відновили роботу після жорсткого карантину.

Не обов’язково дотримуватися дистанції і під час перерви. Водночас, зберігається "масковий режим" для учнів старших 11 років, як у приміщенні, так і надворі, "коли не можна гарантувати дотримання дистанції 1 метр".

Для працівників дитсадків зобов'язання носити маску скасували. Для викладачів школи допускається не вдягати маску, коли дистанція між ними та учнями більше метра.

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Знову дозволять контактні ігри та заняття надворі, але реквізит, як м’ячі чи олівці, має бути окремий у кожного колективу.

Обмежувати спілкування між собою учням з різних класів та груп більше не обов’язково, але рекомендовано обмежувати зібрання в одному місці дітей з декількох колективів.

Порівняно з показниками травня-липня, останні 2 тижні кількість заражень коронавірусом у Франції зросла. Показник 5 серпня - 1695 нових хворих - став найвищим за останні 2 місяці.