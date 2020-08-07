Во французских школах разрешили не соблюдать дистанцию, когда это невозможно

Во французских школах позволили размещать парты ближе, чем безопасная дистанция, если в противном случае класс может разместить всех.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Согласно обновленному санитарному протоколу, дистанция между учениками в классе больше не обязательна, если школа этого не может материально обеспечить или если это не позволяет принять всех учеников.

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Это нововведение решит проблему с тем, что дети ходили на уроки в классы посменно и у родителей не всегда было с кем оставить их с тех пор, как предприятия и компании возобновили работу после строгого карантина.

Не обязательно соблюдать дистанцию ​​и во время перерыва. В то же время сохраняется масочный режим для учеников старше 11 лет, как в помещении, так и на улице, "когда нельзя гарантировать соблюдение дистанции в 1 метр".

Для работников детсадов обязательство носить маску отменили. Для преподавателей школы допускается не надевать маску, когда дистанция между ними и учениками больше метра.

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Опять позволят контактные игры и занятия на улице, но реквизит, такой как мячи или карандаши, должен быть отдельный у каждого коллектива.

Ограничивать общение между собой ученикам из разных классов и групп больше не обязательно, но рекомендуется ограничивать собрание в одном месте детей из нескольких коллективов.

По сравнению с показателями мая-июля, последние две недели количество заражений коронавирусом во Франции возросло. Показатель 5 августа - 1695 новых больных - стал самым высоким за последние два месяца.