ЄС закликав Білорусь забезпечити вільні і чесні вибори

ЄС закликав Білорусь забезпечити вільні та чесні вибори і негайно звільнити усіх громадян, затриманих з політичних мотивів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

У заяві зазначається, що під час виборчої кампанії білоруський народ продемонстрував безпрецедентну політичну мобілізацію, виступаючи за вільні вибори та демократію, проте ця мирна мобілізація наткнулася на подальші обмеження свободи зібрань та свободи ЗМІ, затримання мирних протестувальників, спостерігачів, журналістів та активістів.

"Посилити суверенітет та незалежність країни можливо лише через мирні, вільні та чесні вибори… ЄС закликає владу Білорусі гарантувати можливість повної реалізації політичних прав кандидатів, не застосовувати силу щодо мирних протестів та утриматися від подальших затримань спостерігачів, мирних протестувальників, кандидатів та представників їхніх штабів, а також - негайно звільнити усіх активістів, правозахисників, блогерів та журналістів, затриманих з політичних мотивів", - заявив Жозеп Боррель.

Він додає, що права людини та демократичні свободи залишаться головними факторами у визначенні політики ЄС щодо Білорусі.

Нагадаємо, 5 серпня Сенат США схвалив резолюцію із закликом до Білорусі забезпечити вільні та чесні вибори.

Напередодні у Мінську тисячі людей прийшли на зустріч з суперницею Лукашенка Світланою Тихановською, попри те, що влада зайняла іншими заходами усі можливі майданчики.

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