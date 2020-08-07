ЕС призвал Беларусь обеспечить свободные и честные выборы

ЕС призвалБеларусь обеспечить свободные и честные выборы и немедленно освободить всех граждан, задержанных по политическим мотивам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В заявлении отмечается, что во время избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию, выступая за свободные выборы и демократию, однако эта мирная мобилизация натолкнулась на дальнейшие ограничения свободы собраний и свободы СМИ, задержания мирных протестующих, наблюдателей, журналистов и активистов.

"Усилить суверенитет и независимость страны возможно только через мирные, свободные и честные выборы... ЕС призывает власти Беларуси гарантировать возможность полной реализации политических прав кандидатов, не применять силу в отношении мирных протестов и воздержаться от дальнейших задержаний наблюдателей, мирных протестующих, кандидатов и представителей их штабов, а также - немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам", - заявил Боррель.

Он добавляет, что права человека и демократические свободы останутся главными факторами в определении политики ЕС в отношении Беларуси.

Напомним, 5 августа Сенат США принял резолюцию с призывом к Беларуси обеспечить свободные и честные выборы.

Накануне в Минске тысячи людей пришли на встречу с соперницей Лукашенко Светланой Тихановской, несмотря на то, что власти заняли другими мероприятиями все возможные площадки.

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