В ЄС стурбовані спробами РФ переглянути свою роль в "нормандському форматі" і ТКГ

Посол ЄС в РФ Маркус Едерер заявив про занепокоєння у зв’язку зі спробами Росії переглянути свою роль у "нормандському форматі" і тристоронній контактній групі.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

"У той же час розвиток ситуації, який спостерігається останнім часом, викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль в" нормандському форматі " і ТГК, а можливо навіть і надати їй нового змісту" - сказав Едерер.

За його словами, про такі спроби свідчить позиція, зайнята делегацією Російської Федерації в ході останнього раунду переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні, а також недавній лист Дмитра Козака, головним сигналом якого було те, що Росія виходить із нормандських переговорів щодо примирення на Донбасі на рівні радників лідерів держав.

Дипломат нагадав, що з самого початку Росія брала участь в" нормандському форматі " і ТКГ в якості сторони конфлікту на сході України.

"Я б сказав, що цей факт не узгоджується із заявами, які останнім часом ми все частіше чуємо з боку наших російських партнерів про те, що бойові дії на Донбасі — це внутрішньоукраїнський конфлікт. Я вважаю, що початковий розклад також має на увазі велику частку відповідальності російської сторони за вирішення конфлікту" - наголосив посол.

Він підкреслив, що "будь-які, навіть віддалені, натяки на можливу відмову Росії від своїх обов'язків в "нормандському форматі"або Тристоронній контактній групи або на "Rus-exit" з цих форматів можуть негативно позначитися на врегулюванні конфлікту".

Едерер також нагадав, що головною умовою будь-якої значної зміни відносин з Росією для ЄС є прогрес щодо Мінських угод, спрямованих на врегулювання конфлікту на сході України, і виконання цих угод.

"Така позиція ЄС, і вона не зміниться" - заявив він.

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