У Бельгії розбився планер, двоє загиблих

Поблизу бельгійського міста Тінен у суботу в другій половині дня розбився планер. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF. Інцидент стався близько 15.20 за місцевим часом. Як повідомила мер Тінена Катрін Патрика, в результаті падіння планера загинули двоє людей. На місце події спрямували надзвичайні служби. Досі не відомі ні особи загиблих, ні точні обставини події. Аварія сталася в районі аеродрому Гетсенховен.

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