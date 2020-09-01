Опозиційні сили Чорногорії домовляються про коаліцію у новому парламенті

Три опозиційні сили, які сукупно здобули більше голосів, ніж блок правлячої партії, узгодили принципи майбутньої парламентської коаліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Йдеться про виборчі блоки "За майбутнє Чорногорії", "Мир - це наша нація" і "Чорні та білі". Разом вони отримують більше половини місць у новому парламенті.

Перший принцип майбутньої коаліції полягає в тому, що "новий демократичний уряд відповідально виконуватиме всі міжнародні зобов'язання".

Другий - передбачає реформи для якнайшвидшого вступу Чорногорії до ЄС.

Третій - експертний склад уряду: на посади обіцяють висувати фахівців у певній галузі, незалежно від їхніх політичних, релігійних, національних чи інших характеристик.

Четвертий принцип - обіцянка поважати Конституцію і всі закони та переглянути законодавство, яке, на їхню думку, є дискримінаційним (зокрема, закон про свободу віросповідання).

Нагадаємо, напередодні Державна виборча комісія оголосила попередні результати парламентських виборів, що відбулися 30 серпня.

Згідно з ними, зазначені три опозиційні сили сукупно отримали більше половини місць у наступному скликанні парламенту Чорногорії - 41 із 81.

Демократична партія соціалістів Міла Джукановича отримала 40 місць разом з партіями меншин та традиційними партнерами (двома соціал-демократичними партіями), відтак наодинці не має більшості.

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