Оппозиционные силы Черногории договариваются о коалиции в новом парламенте

Три оппозиционные силы, которые совокупно получили больше голосов, чем блок правящей партии, согласовали принципы будущей парламентской коалиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Речь идет об избирательном блоке "За будущее Черногории", "Мир - это наша нация" и "Черные и белые". Вместе они получают больше половины мест в новом парламенте.

Первый принцип будущей коалиции заключается в том, что "новое демократическое правительство будет ответственно выполнять все международные обязательства".

Второй - предусматривает реформы для скорейшего вступления Черногории в ЕС.

Третий - экспертный состав правительства: на должности обещают выдвигать специалистов в определенной области, независимо от их политических, религиозных, национальных или иных характеристик.

Четвертый принцип - обещание уважать Конституцию и все законы и пересмотреть законодательство, которое, по их мнению, является дискриминационным (в частности, закон о свободе вероисповедания).

Напомним, накануне Государственная избирательная комиссия объявила предварительные результаты парламентских выборов, состоявшихся 30 августа.

Согласно им, указанные три оппозиционные силы совокупно получили больше половины мест в следующем созыве парламента Черногории - 41 с 81.

Демократическая партия социалистов Мила Джукановича получила 40 мест вместе с партиями меньшинств и традиционными партнерами (двумя социал-демократическими партиями), и в одиночку не имеет большинства.

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