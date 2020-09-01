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Эстония определила 6 городов Европы, с которыми сохранит авиарейсы независимо от ситуации с вирусом

Вторник, 1 сентября 2020, 10:15

Правительство Эстонии решило сохранять прямое авиасообщение с шестью городами Европы вне зависимости от того, какой будет в этих странах ситуация с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Прямые авиарейсы во Франкфурт (Германия), Хельсинки (Финляндия), Копенгаген (Дания), Лондон (Великобритания), Ригу (Латвия) и Варшаву (Польша) останутся, даже если прирост новых заражений в этих странах превысит средний показатель в 25 случаев на 100 000 населения за последние 14 дней.

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Сейчас для стран, которые достигают таких показателей, прямые авиарейсы временно запрещают.

Поводом для решения стало ухудшение ситуации с коронавирусом во всей Европе в последнее время. Несмотря на соображения эпидемиологической безопасности, в правительстве страны начали опасаться, что при действующем подходе Эстония может оказаться полностью отрезанной от мира, а работа аэропорта Таллинна фактически прекратится.

"Мы выбрали города, руководствуясь данными о пассажиропотоке на определенных направлениях, чтобы обеспечить связь Эстонии с миром. Важным аргументом является также транспортировка почтовых отправлений и товаров. По этим критериям важно оставлять открытыми эти шесть воздушных коридоров", - объясняет министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

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Эстония Авиарейсы Коронавирус
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