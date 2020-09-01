Бізнес стурбований ситуацією навколо законопроєкту про внутрішній водний транспорт

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) схвильована ситуацією навколо законопроєкту про внутрішній водний транспорт.

Про це йдеться у заяві асоціації, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Мова про проєкт №1182-1-д, який Верховна рада планує розглянути 4 вересня у другому читанні.

ЄБА наголошує, що на сьогодні текст законопроєкту не погоджено з представниками бізнесу - попри публічні заяви комітету ВРУ з питань транспорту про те, що перед другим читанням буде проведено зустріч з профільною бізнес-спільнотою з метою обговорення найбільш гострих зауважень.

Більше того, за словами асоціації, нині невідомо, який текст законопроєкту буде виноситись на голосування. Окрім того, станом на сьогодні ані зустрічі на базі профільного комітету ВРУ, ані зустрічі за участі віцепрем’єр-міністра з промисловості для обговорення тексту законопроєкту, який виноситься на друге читання, не були проведені. Відкритість у цьому питанні виявляє тільки Міністерство інфраструктури України, зазначили в ЄБА.

Асоціація наголошує, що її експерти неодноразово направляли зауваження, які включали велику кількість критичних для інвесторів положень до законопроєкту під час його підготовки до розгляду у другому читанні.

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Найбільш гострими зауваженнями до законопроєкту, за словами ЄБА, є три аспекти. Це низка положень, спрямованих на зарегулювання ведення бізнесу, а не дерегуляцію; фінансування внутрішніх водних шляхів за рахунок портових зборів, що не узгоджується із встановленим підходом щодо фінансування ВВШ як самостійної підгалузі зі своїми видатками, доходами, планами розвитку, а також із Законом України "Про морські порти України"; цілковито недоопрацьована ініціатива щодо створення державного фонду ВВШ у складі спеціального фонду державного бюджету.

Європейська бізнес асоціація закликала виконати доручення президента Зеленського і провести вказане обговорення до другого читання законопроєкту, запланованого на 4 вересня, та не виносити його на голосування до погодження з усіма сторонами.



