Бизнес обеспокоен ситуацией вокруг законопроекта о внутреннем водном транспорте

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обеспокоена ситуацией вокруг законопроекта о внутреннем водном транспорте.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

Речь идет о проекте №1182-1-р, который Верховная рада планирует рассмотреть 4 сентября во втором чтении.

ЕБА отмечает, что на сегодня текст законопроекта не согласован с представителями бизнеса - несмотря на публичные заявления комитета ВР по вопросам транспорта о том, что перед вторым чтением будет проведена встреча с профильным бизнес-сообществом для обсуждения наиболее острых замечаний.

Более того, по словам ассоциации, в настоящее время неизвестно, какой текст законопроекта будет выноситься на голосование. Кроме того, на сегодняшний день ни встречи на базе профильного комитета ВР, ни встречи с участием вице-премьера по промышленности для обсуждения текста законопроекта, который выносится на второе чтение, не были проведены. Открытость в этом вопросе проявляет только Министерство инфраструктуры, отметили в ассоциации.

Ассоциация отмечает, что ее эксперты неоднократно отправляли замечания, которые включали большое количество критических для инвесторов положений к законопроекту во время его подготовки к рассмотрению во втором чтении.

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Наиболее острые замечания к законопроекту, по словам ЕБА, касаются трех аспектов. Это ряд положений, направленных на зарегулирование ведения бизнеса, а не дерегуляцию; финансирование внутренних водных путей (ВВП) за счет портовых сборов, что не согласуется с установленным подходом по финансированию ВВП как самостоятельной подотрасли со своими расходами, доходами, планами развития, а также Закону Украины "О морских портах Украины"; не доработана инициатива по созданию государственного фонда ВВП в составе специального фонда государственного бюджета.

Европейская бизнес ассоциация призвала выполнить поручение президента Зеленского и провести указанное обсуждение ко второму чтению законопроекта, запланированному на 4 сентября, и не выносить его на голосование в согласовании со всеми сторонами.