Австрія звинуватила Туреччину у шпигунстві

Австрія запідозрила Туреччину у шпигунстві після затримання ймовірного шпигуна, що стежив за критиками турецького президента Ердогана в альпійській країні.

Про затримання у вівторок на пресконференції повідомив глава МВС країни Карл Негаммер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Die Presse.

"В Австрії немає місця турецькому шпигунству. Повинно бути ясно, що ми не потерпимо такого підходу", - заявив Негаммер.

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За його словами, Австрія планує дипломатичні кроки у зв’язку з затриманням. А судова влада висуне звинувачення в шпигунстві.

Ймовірний шпигун був виявлений кілька тижнів тому в ході розслідування заворушень між курдськими і турецькими націоналістичними демонстрантами в Відні.

Відомо, що ця особа раніше була заарештована в Туреччині і турецькі спецслужби намагалися залучити її в ролі інформатора, щоб шпигувати за співвітчизниками в Австрії. В обмін її відпустили на свободу. Стверджується, що ця людина дала відповідні свідчення.

Ймовірно, затримана особа - жінка. Більш детальна інформація про неї не розголошується.

Австрійське інформаційне агентство APA повідомило, що Негаммер також поінформував федерального міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеєгофера про шпигунську справу. Австрійський міністр заявив, що обидві країни повинні разом боротися в Європі проти впливу Анкари.