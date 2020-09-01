Австрия обвинила Турцию в шпионаже

Австрия заподозрила Турцию в шпионаже после задержания предполагаемого шпиона, следящего за критиками турецкого президента Эрдогана в альпийской стране.

О задержании во вторник на пресс-конференции сообщил глава МВД страны Карл Нехаммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

"В Австрии нет места турецкому шпионажу. Должно быть ясно, что мы не потерпим такого подхода", - заявил Негаммер.

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По его словам, Австрия планирует дипломатические шаги в связи с задержанием. А судебная власть предъявит обвинение в шпионаже.

Вероятный шпион был обнаружен несколько недель назад в ходе расследования беспорядков между курдскими и турецкими националистическими демонстрантами в Вене.

Известно, что этот человек ранее был арестован в Турции и турецкие спецслужбы пытались привлечь его в роли информатора, чтобы шпионить за соотечественниками в Австрии. В обмен его отпустили на свободу. Утверждается, что этот человек дал соответствующие показания.

Вероятно, задержана женщина. Более подробная информация о ней не разглашается.

Австрийское информационное агентство APA сообщило, что Нехаммер также проинформировал федерального министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера о шпионском деле. Австрийский министр заявил, что обе страны должны вместе бороться в Европе против влияния Анкары.