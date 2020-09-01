У Північній Македонії затримали трьох підозрюваних у тероризмі, вилучено зброю

Поліція Північної Македонії оголосила у вівторок про арешт трьох підозрюваних, обвинувачених у створенні терористичного осередку, близького до організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), а також про вилучення зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Meta.

В ході поліцейських операцій на трьох об'єктах в столиці Скоп'є і прилеглому місті Куманово слідчі вилучили кілька одиниць зброї, боєприпасів і два пояси з вибухівкою.

Троє підозрюваних у віці 20 років дотримувалися "ідеології відомої терористичної організації ІДІЛ з метою проведення терористичних акцій проти об'єктів на території" Північної Македонії, повідомили в МВС балканської країни.

Всі троє вже відбули тюремні терміни за приналежність до іноземної армії, як і багато хто з тих, хто покинув балканську країну, щоб приєднатися до ІДІЛ.

Поліція повідомила, що близько 150 громадян Північної Македонії воювали в рядах джихадистів в Іраку і Сирії, в основному в період з 2012 по 2016 рік. З них 36 осіб було вбито, а близько 80 повернулися додому.