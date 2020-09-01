В Северной Македонии задержали троих подозреваемых в терроризме, изъято оружие

Полиция Северной Македонии объявила во вторник об аресте трех подозреваемых, обвиняемых в создании террористической ячейки, близкого к организации "Исламское государство" (ІДІЛ), а также об изъятии оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Meta.

В ходе полицейских операций на трех объектах в столице Скопье и близлежащем городе Куманово следователи изъяли несколько единиц оружия, боеприпасов и два пояса со взрывчаткой.

Трое подозреваемых в возрасте 20 лет придерживались "идеологии известной террористической организации ІДІЛ с целью проведения террористических акций против объектов на территории" Северной Македонии, сообщили в МВД балканской страны.

Все трое уже отбыли тюремные сроки за принадлежность к иностранной армии, как и многие из тех, кто покинул балканскую страну, чтобы присоединиться к ІДІЛ.

Полиция сообщила, что около 150 граждан Северной Македонии воевали в рядах джихадистов в Ираке и Сирии, в основном в период с 2012 по 2016 год. Из них 36 человек были убиты, а около 80 вернулись домой.