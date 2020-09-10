Поліція Парижа заборонила "жовтим жилетам" виходити на демонстрацію

Поліція заборонила заплановану демонстрацію антиурядового руху "жовтих жилетів" у Парижі на ці вихідні на підставі того, що вона може призвести до суспільних безладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У заяві в четвер поліція повідомила, що вона також забороняє "жовтим жилетам" збиратися в деяких частинах французької столиці, таких як Єлисейські поля, біля будівлі парламенту і собору Паризької Богоматері.

Протестувальники поширювали повідомлення в соціальних мережах, закликаючи людей зібратися в Парижі в цю суботу, хоча через пандемію COVID-19 масові зібрання заборонені.

Протести, названі на честь жовтих жилетів підвищеної видимості, почалися в листопаді 2018 роки після громадського невдоволення підвищенням податків на паливо.

Згодом ці податки були скасовані, але рух зберігся і перетворився в більш широкий антиурядовий протест.

Демонстрація "жовтих жилетів" 1 грудня 2018 року спричинила одні з найсерйозніших заворушень, які Париж бачив протягом десятиліття.