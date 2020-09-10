Полиция Парижа запретила "желтым жилетам" выходить на демонстрацию

Полиция запретила запланированную демонстрацию антиправительственного движения "желтых жилетов" в Париже на эти выходные на основании того, что она может привести к общественным беспорядкам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении в четверг полиция сообщила, что она также запрещает "желтым жилетам" собираться в некоторых частях французской столицы, таких как Елисейские поля, возле здания парламента и собора Парижской Богоматери.

Протестующие распространяли сообщения в социальных сетях, призывая людей собраться в Париже в эту субботу, хотя из-за пандемии COVID-19 массовые собрания запрещены.

Протесты, названные в честь желтых жилетов повышенной видимости, начались в ноябре 2018 года после общественного недовольства налогов на топливо.

Впоследствии эти налоги были отменены, но движение сохранилось и превратилось в более широкий антиправительственный протест.

Демонстрация "желтых жилетов" 1 декабря 2018 года вызвала одни из самых серьезных беспорядков в Париже за десятилетия.