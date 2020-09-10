США скасують скринінг міжнародних пасажирів в аеропортах через низьку ефективність

США з понеділка припинять скринінг в аеропортах пасажирів з низки країн та відмовляться від вимоги, щоб мандрівники, які прибувають з цих країн, приземлялися в 15 визначених аеропортах США.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявили, що скасовують вимогу, тому що скринінг на основі симптомів має обмежену ефективність. У людей з COVID-19 можуть бути відсутні симптоми або проявляються лише легкі симптоми.

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У лютому США почали проводити скринінг для мандрівників, які побували в Китаї, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, Ірані та Шенгенській зоні. Більшості неамериканських громадян, які недавно побували в цих країнах, забороняли приїжджати до Сполучених Штатів.

Всі ці мандрівники повинні були прибути в визначених 15 аеропортів США.

"Авіакомпанії для Америки", група, що представляє American Airlines (AAL.O), Delta Air Lines (DAL.N) і United Airlines (UAL.O), заявила, що члени групи "більше не вірять у те, що є сенс продовжувати перевірку в цих 15 аеропортах, з огляду на надзвичайно низьку кількість пасажирів, ідентифікованих CDC як такі, що потенційно мають проблеми зі здоров'ям".

З’ясувалося, що з 675 тисяч пасажирів, перевірених в цих 15 аеропортах, менш ніж 15 ідентифікували як таких, у яких є COVID-19.